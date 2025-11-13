Francia busca ante Ucrania boleto directo para el mundial de fútbol

La selección francesa de fútbol recibirá hoy en esta capital a la de Ucrania con la mira en un triunfo que asegure su boleto directo al mundial de fútbol del año próximo.

En el Parque de los Príncipes y sus casi 50 mil butacas seguramente ocupadas, les Bleus saldrán a la cancha como líderes del grupo clasificatorio D, con 10 puntos, tres más que sus rivales de turno, mientras que Islandia (cuatro) y Azerbaiyán (uno) ya no pueden aspirar al único cupo directo para la cita que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

La víspera, el entrenador galo Didier Deschamps y el estelar delantero Kylian Mbappé asumieron la relevancia del partido y ratificaron el objetivo de asegurar la clasificación.

Deschamps lamentó la ausencia de varios jugadores titulares, entre ellos los atacantes Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Se espera que en la línea ofensiva, el capitán Mbappé esté acompañado por Bradley Barcola, Michael Olise y Rayan Cherki.

Kylian transita por el camino hacia la historia en cada presentación con les Bleus, ya que es el segundo goleador de la selección, con 53, cuatro por detrás de Olivier Giroud.

Mbappé no jugó el anterior desafío de la eliminatoria mundialista frente a Islandia, el pasado 13 de octubre, por lo que mantienen una racha de cinco encuentros consecutivos marcando.

Parece inimaginable que los campeones del mundo de Rusia 2018 y subtitulares de Qatar 2022 no logren el único boleto directo del grupo D, con el partido final señalado para el 16 de noviembre en Azerbaiyán.

