Cuba agradece ayuda de Venezuela y Belice tras huracán

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó hoy la gratitud de su país a Venezuela y Belice por el apoyo brindado tras el azote del huracán Melissa al territorio oriental de esta nación caribeña.

En su perfil en la red social X, el canciller cubano calificó la respuesta venezolana de “un gran gesto solidario y humanista que apreciamos”.

Agradecemos al hermano Gobierno y pueblo de #Venezuela el nuevo envío de ayuda humanitaria para los damnificados por el huracán Melissa en el oriente de #Cuba y apoyar las labores de recuperación que se están llevando a cabo, escribió.

También se refirió a la donación del Gobierno de Belice que –apuntó- ayudará a los esfuerzos que se llevan a cabo para atender a los damnificados en el oriente cubano.

El Gobierno de Venezuela envió la víspera un buque con dos mil 531 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a Cuba en la recuperación de los severos daños causados por el huracán Melissa.

Este cargamento eleva a más de cinco mil toneladas el total de la asistencia canalizada a través del Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos.

Previamente, la organización de integración regional ya había gestionado el despacho de dos buques y un avión con recursos para la nación caribeña.

También, un equipo de 22 profesionales venezolanos viajó a Cuba para colaborar en la restauración del tendido eléctrico y otras infraestructuras críticas.

Por su parte, el Gobierno de Belice anunció este martes la entrega de 400 mil dólares a los gobiernos de Jamaica y Cuba para apoyar las labores de socorro humanitario tras el paso del huracán Melissa.

Esta solidaridad se suma a las de otras naciones que respaldan los esfuerzos de recuperación de los países caribeños afectados por el poderoso meteoro.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959