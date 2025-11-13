Cuba agradece ayuda de Venezuela y Belice tras huracán

En su perfil en la red social X, el canciller cubano calificó la respuesta venezolana de “un gran gesto solidario y humanista que apreciamos”.
Agradecemos al hermano Gobierno y pueblo de #Venezuela el nuevo envío de ayuda humanitaria para los damnificados por el huracán Melissa en el oriente de #Cuba y apoyar las labores de recuperación que se están llevando a cabo, escribió.
También se refirió a la donación del Gobierno de Belice que –apuntó- ayudará a los esfuerzos que se llevan a cabo para atender a los damnificados en el oriente cubano.
El Gobierno de Venezuela envió la víspera un buque con dos mil 531 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a Cuba en la recuperación de los severos daños causados por el huracán Melissa.
Este cargamento eleva a más de cinco mil toneladas el total de la asistencia canalizada a través del Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos.
Previamente, la organización de integración regional ya había gestionado el despacho de dos buques y un avión con recursos para la nación caribeña.
También, un equipo de 22 profesionales venezolanos viajó a Cuba para colaborar en la restauración del tendido eléctrico y otras infraestructuras críticas.
Por su parte, el Gobierno de Belice anunció este martes la entrega de 400 mil dólares a los gobiernos de Jamaica y Cuba para apoyar las labores de socorro humanitario tras el paso del huracán Melissa.
Esta solidaridad se suma a las de otras naciones que respaldan los esfuerzos de recuperación de los países caribeños afectados por el poderoso meteoro.