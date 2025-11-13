Türkiye y Egipto apoyan soberanía e integridad territorial de Sudán

Türkiye y Egipto ratificaron hoy su apoyo a la soberanía, integridad territorial y orden institucional de Sudán, al tiempo que expresaron profunda preocupación por el conflicto que asola al país africano y las graves consecuencias humanitarias que generó.

El pronunciamiento se recoge en una declaración conjunta firmada por los ministros de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y de Egipto, Badr Abdel-Aty, tras la primera reunión del Grupo Conjunto de Planificación celebrada en Ankara.

El mecanismo bilateral, copresidido por ambos cancilleres, fue creado en virtud de la declaración conjunta suscrita por el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, y su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, el 14 de febrero de 2024 en El Cairo, con el propósito de preparar el terreno para la próxima reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel.

En el plano regional, los cancilleres coincidieron en la necesidad de impulsar la paz y la estabilidad en Oriente Medio, Y destacó los resultados de la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh, celebrada el 13 de octubre de 2025, y el plan integral para poner fin al conflicto en Gaza.

Ambos países ratificaron su apoyo al pueblo palestino y el respaldo a la celebración, en Egipto, de la próxima Conferencia Internacional sobre la Recuperación y Reconstrucción de la Franja de Gaza.

Asimismo, reafirmaron su compromiso con la solución de dos Estados, basada en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como capital del Estado de Palestina, al tiempo que subrayaron la importancia de combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones mediante una cooperación coherente y coordinada.

En cuanto a Siria, Ankara y El Cairo reiteraron su respaldo al pueblo sirio en su búsqueda de un proceso político inclusivo que garantice la soberanía, la unidad y la integridad territorial del país, exhortando a la comunidad internacional a intensificar la ayuda humanitaria y los esfuerzos de reconstrucción.

Finalmente, la declaración conjunta destacó el compromiso de ambas naciones de continuar trabajando de manera concertada para consolidar la estabilidad y la seguridad en la región, en consonancia con los principios del respeto mutuo y la cooperación estratégica.

