Cuba ante Benín y Catar en comienzo de mundial de voleibol playa

Los dúos de Cuba de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo, y Damián Gómez y Eblis Veranes, debutarán ante duplas de Benín y Catar en la primera jornada de la edición XV del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa de Adelaida 2025, en Australia, previsto para efectuarse del 13 al 23 próximos.

Según el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com, los olímpicos de París 2024 y principal binomio de la mayor de las Antillas, Díaz y Alayo enfrentarán en la tarde de este jueves en el apartado F a Daouda Yacoubou y Mensan Tohouegnon, de Benín, en el comienzo de la fase eliminatoria de grupos.

El otro partido, de los discípulos de Francisco Álvarez Cutiño será el 15, contra Brad Fuller y Ben O´Dea, de Nueva Zelanda, para después topar contra los portugueses Pedrosa y Hugo Campos, el 16.

Por su parte, los debutantes a este nivel, Gómez y Veranes se estrenan ante Ahmed Tijan y Cherif Younousse, de Catar, en la madrugada del 15, día en el que también jugarán con los austriacos Timo Hammarberg y Tim Berger.

La segunda dupla de Cuba, bajo la dirección de Walfrido Salas cerrarán las eliminatorias, el 16, contra los suizos Ives Haussener y Julian Freidli.

Para los pupilos de Cutiño el propósito principal es superar sus dos anteriores resultados, es decir dominar su grupo y avanzar directo a octavos de final, mientras que los discípulos de Salas aspiran a demostrar su nivel ante contrincantes de mayor nivel.

Los organizadores adelantan que en el mundial australiano participarán 48 binomios masculinos e igual cantidad femeninos, y que se disputarán 216 partidos masculino y femeninos y que tendrá, además de la fase preliminar, una de eliminación directa.

En cada sexo (m y f), los 48 dúos se dividirán en 12 grupos de cuatro duplas con formato de liguilla, ya que avanzarán directamente a octavos de final los ganadores de cada llave, los subcampeones y los cuatro mejores terceros, según la clasificación por puntos de partido, diferencias de sets y de puntos de rally y, finalmente, según la posición establecida en la reunión técnica general.

Los ocho equipos que concluyan terceros en la fase de grupos continúan a la primera ronda eliminatoria, conocida como la ronda de repesca.

La etapa de eliminación directa comienza con los cuatro partidos de esa etapa de repesca, cuyos ganadores logran un boleto para octavos de final.

El programa informa también que la fase preliminar continúa con eliminación directa e incluye octavos de final, cuartos de final, semifinales y los dos partidos pars la disputa por las medallas.

