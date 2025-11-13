Leones por más leña para avivar el fuego de la Serie Nacional

Los Leones de la capital, parapetados en su cuartel general del Latinoamericano, buscarán hoy su tercera victoria consecutiva frente a los Leñadores de Las Tunas, para acercarse al trono de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El conjunto azul volvió a encender ayer a su afición con triunfo de 3-2, decidido por un cuadrangular de Roberto Álvarez en el octavo episodio ante el relevista Keniel Ferráz, conexión que desató la euforia en las gradas del Coloso del Cerro.

Álvarez fue el héroe ofensivo del choque con par de empujadas, apoyando la labor monticular de Raymond Figueredo, quien trabajó siete entradas con cinco ponches y dos anotaciones (una sucia). El éxito correspondió a Rafael Orlando Perdomo, mientras Frank Herrera cerró con autoridad para apuntarse su séptimo salvamento de la campaña.

Con esa victoria, Industriales llegó a balance de 28-16 y aprovechó la suspensión por lluvia del duelo entre los líderes Cachorros de Holguín y los Cocodrilos de Matanzas para colocarse a solo un juego del primer lugar.

En el resto de la jornada, los Huracanes de Mayabeque soplaron fuerte en el Augusto César Sandino al vencer 8-5 a los Leopardos de Villa Clara, con ofensiva de 14 indiscutibles que los mantiene en zona de persecución.

Los Cazadores de Artemisa volvieron a imponerse ante las Avispas santiagueras, esta vez 13-10 en el estadio 26 de Julio, con ataque demoledor de 17 hits, en el Cándido González los Toros de Camagüey embistieron 6-4 a los Gallos espirituanos, mientras en el José Ramón Cepero los Tigres avileños domaron 5-2 a los Elefantes de Cienfuegos.

Los Vegueros de Pinar del Río, por su parte, noquearon 11-1 a los Indios de Guantánamo con gran actuación de Alexei Ramírez y de William Saavedra y en el Cristóbal Labra, los colistas Piratas de La Isla sorprendieron 6-4 a los Alazanes de Granma.

Si el clima lo permite, hoy los Cachorros y los Cocodrilos intentarán reanudar la acción con doble cartelera en el Calixto García, en una serie que podría redefinir la punta del campeonato.

Tras los resultados de ayer, Holguín (29-15) se mantiene en la cima, seguido por Industriales (28-16), Matanzas (28-17), Las Tunas (25-17), Mayabeque (26-18) Artemisa (25-19), Sancti Spíritus (26-21) y Cienfuegos (23-20), cerrando por el momento la zona de clasificación.



Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.