Seminario en Corea impulsa movilidad eléctrica en Cuba

Ocho especialistas cubanos iniciaron desde el 27 de octubre en Corea del Sur un seminario sobre movilidad eléctrica en el transporte urbano, con el propósito de fortalecer capacidades técnicas y de planificación para su aplicación en Cuba, precisó Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Trasporte, desde su perfil en Facebook.

La capacitación, que concluyó este 10 de noviembre, fue organizada por la Escuela Internacional de Ciencias Urbanas de la Universidad de Seúl y el Centro de Cooperación Internacional de la Agencia Coreana de Cooperación Internacional (Koica).

Los expertos visitaron el Instituto de Investigación de la Energía Eléctrica, vinculado a la compañía nacional Kepco, donde conocieron procesos de integración de baterías y cargadores en sistemas eléctricos reales.

Según la fuente, la experiencia permitió comprender desafíos de carga masiva, gestión de picos de demanda y estabilidad de red, elementos clave para el futuro de la movilidad eléctrica en Cuba.

En la Universidad de Seúl, los participantes observaron proyectos de planificación urbana que incluyen reordenamiento del tráfico, políticas regulatorias y campañas de educación ciudadana para favorecer la aceptación social de los vehículos eléctricos.

El Dr. Carlos Lázaro Jiménez Puerto, de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, destacó el enfoque multidisciplinario que integra transporte, logística y cultura ciudadana en un modelo de ciudad inteligente.

La visita evidenció la sinergia entre instituciones académicas y de investigación, donde la viabilidad técnica de un cargador rápido se complementa con su impacto en la movilidad urbana y la aceptación social.

El Ministerio del Transporte de la República de Cuba informó que la experiencia servirá de referencia para articular acciones entre especialistas de transporte, medio ambiente y educación superior en el país.

