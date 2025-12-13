Canciller cubano descalifica comité de premio Nobel de la Paz

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, descalificó hoy desde esta capital, al comité del premio Nobel de la Paz, que otorga reconocimientos a los aliados de Estados Unidos y de gobiernos afines.

En su cuenta en la red social X, Rodríguez recordó que sus integrantes son nombrados por el parlamento políticamente partidario de un Estado de la OTAN, “el #NobelDeLaPaz se convierte en un premio para aliados dóciles de #EEUU y altavoz contra gobiernos que le resultan incómodos”.

El canciller, en un amplio mensaje cuestionó desde el conocimiento de la isla con más de seis décadas de bloqueo estadounidense, cómo en contraposición, dicho comité excluye las reiteradas propuestas merecidas a las Brigadas Médicas Cubanas.

“Hablan en nombre de la “Paz”, pero callan ante las acciones agresivas de EEUU contra Venezuela e ignoran la guerra económica y la campaña de odio contra un país que envía médicos, no bombas ni marines”, argumentó el jefe de la diplomacia cubana.

El titular de exteriores de la nación caribeña denunció la complicidad de los premios con acciones totalmente opuestas a la paz.

En tal sentido, mencionó los otorgados a Henry Kissinger, Shimon Peres o el último, promovido por el Secretario de Estado de EEUU, a quien pide desaforadamente una invasión militar a Venezuela.

“Ese doble rasero descalifica sus lecciones de democracia”, aseguró.

