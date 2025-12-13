Partido Comunista de Cuba debate hoy agenda del país

El XI Pleno del Partido Comunista de Cuba debate hoy aquí importantes asuntos socioeconómicos y políticos de la nación y trazará su agenda en medio de un difícil escenario nacional e internacional.

La reunión prevista inicialmente para desarrollarse durante dos días fue reajustada a una sola jornada por videoconferencia, precisamente «teniendo en cuenta la compleja situación que vive el país”.

El encuentro evaluará el cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, sometido a consulta popular desde el pasado 15 de noviembre hasta el 30 de diciembre.

También analizará los objetivos y metas de la economía para 2026 y la propuesta de Presupuesto del Estado para el próximo año.

Los miembros del Comité Central intercambiarán, además, sobre los daños provocados por el huracán Melissa y la marcha de la recuperación en las provincias orientales, así como la situación de las afectaciones de eventos naturales anteriores.

Asimismo, el Buró Político rendirá cuenta sobre su trabajo e informará las principales decisiones tomadas, en medio del proceso organizativo del IX Congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto a realizarse del 16 al 19 de abril de 2026, año en el que se celebrará el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959