Partido Comunista de Cuba debate hoy agenda del país

La reunión prevista inicialmente para desarrollarse durante dos días fue reajustada a una sola jornada por videoconferencia, precisamente «teniendo en cuenta la compleja situación que vive el país”.
El encuentro evaluará el cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, sometido a consulta popular desde el pasado 15 de noviembre hasta el 30 de diciembre.
También analizará los objetivos y metas de la economía para 2026 y la propuesta de Presupuesto del Estado para el próximo año.
Los miembros del Comité Central intercambiarán, además, sobre los daños provocados por el huracán Melissa y la marcha de la recuperación en las provincias orientales, así como la situación de las afectaciones de eventos naturales anteriores.
Asimismo, el Buró Político rendirá cuenta sobre su trabajo e informará las principales decisiones tomadas, en medio del proceso organizativo del IX Congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto a realizarse del 16 al 19 de abril de 2026, año en el que se celebrará el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.