Lizt Alfonso Dance Cuba despide 2025 con gran espectáculo

Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) presenta hoy en esta capital el espectáculo 1, 2, 3... ¡todos a escena!, una convocatoria tentadora que reunirá a varias generaciones en su país natal para despedir el 2025.

El prestigioso elenco profesional, miembros de los Talleres Vocacionales, el Ballet Infantil y Juvenil participarán en estas funciones, en las que podrá apreciarse la progresión de los estudiantes hasta la más alta instancia.

La sala Avellaneda del Teatro Nacional acogerá la puesta de 1, 2, 3… ¡todos a escena!, este sábado y mañana 14 de diciembre, a las 19:00 y 17:00, hora local, respectivamente.

Durante el espectáculo ya habitual en cada cierre de año, se estrenarán coreografías con el estilo propio de LADC: la danza fusión, aglutinador de elementos del flamenco, el ballet, la danza contemporánea, el folclore y disímiles bailes populares cubanos, afrocubanos y urbanos.

A la vez, se repondrán obras que forman parte del repertorio de la compañía fundada en 1991 por Lizt Alfonso, directora, maestra y coreógrafa que ha sido reconocida como Embajadora de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

En 2025, el conjunto profesional se presentó por primera vez en Tailandia y Bulgaria, con excelente recepción de crítica y público.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959