Sesiona hoy el XI Pleno del Comité Central del PCC

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, inició hoy el XI Pleno del CCPCC, un espacio definido desde la organización partidista como brújula para los destinos de la nación en medio de las actuales adversidades.

En el encuentro, que sesiona mediante videoconferencia, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización, realizó un ejercicio de rendición de cuentas del Buró Político ante el Comité Central.

Morales Ojeda presentó un informe detallado de la gestión de esta estructura de dirección, incluyendo un chequeo del cumplimiento de los acuerdos adoptados en los Plenos anteriores, informó la cuenta en X del PCC.

Entre las primeras decisiones adoptadas, el Pleno acordó promover al General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, Viceministro y Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), como miembro del Buró Político.

La realización del Pleno en formato virtual, luego de un reajuste en su cronograma, responde a la necesidad de garantizar mayor permanencia de los principales cuadros en la base, informando, compulsando y gestionando la solución de aquellos problemas que impactan en la calidad de vida del pueblo.

La sesión, en desarrollo, analiza hoy temas trascendentales de los ámbitos políticos, económicos y sociales del país.

