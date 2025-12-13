Impulsan en Niquero plan estatal para construcción de viviendas

La provincia de Granma inició un programa para adaptar contenedores marítimos en viviendas, como parte de la estrategia nacional del Ministerio de la Construcción. En el municipio de Niquero se conforman TRES unidades habitacionales a partir de contenedores, con espacios que incluyen sala, comedor, cocina, baño y habitaciones. La alternativa prevé dar respuesta a la creciente demanda habitacional ante la escasez de recursos constructivos.