CITMA traza ruta del 2026: ciencia, economía y medioambiente en la mira

La delegación en Granma del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) presentó este martes sus proyecciones de trabajo para el 2026; un plan integral que busca fortalecer el papel de la ciencia en el desarrollo económico, avanzar en la aplicación de leyes claves y consolidar programas estratégicos como el plan estatal “Tarea Vida”.

A propósito, una de las prioridades centrales será la implementación efectiva de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular; que apuesta por fomentar la generación y aplicación del conocimiento al progreso socioeconómico del país .

Para incentivar la producción científica, el CITMA planea instituir los premios provinciales de Gobierno, el premio de la Calidad y el premio de Innovación para el desarrollo local, como parte de los resultados de la Ciencia y la Innovación en el territorio.

En tanto, continuar la implementación de la Tarea Vida, en coordinación con los organismos territoriales de la Administración Central del Estado, se erige en la planificación del año como una actividad estratégica en la evaluación, seguimiento y solución a las problemáticas derivadas del cambio climático.

Otros de los retos actuales que enfrentará la institución será lograr en el territorio el funcionamiento de la Comisión de la Memoria Histórica en la provincia y los 13 municipios; así como el adecuado funcionamiento de los Consejos Técnico Asesores de la Gobernadora.

En la asamblea de balance del CITMA, donde se dieron a conocer los nuevos desafíos y se reconoció el aporte y compromiso de los trabajadores en el 2025, quedó claro que el cumplimiento de este plan de trabajo dependerá de la capacidad de la entidad para movilizar recursos, coordinar múltiples actores institucionales y mantener el compromiso del potencial científico en medio de las actuales dificultades económicas.

La Demajagua