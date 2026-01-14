Día de la Ciencia Cubana: Destaca Estación agroforestal Guisa

La estación agroforestal Guisa, en el municipio homónimo, es una joya científica y arquitectónica, que destaca en el sector del conocimiento y la innovación tecnológica, en ocasión de celebrarse este 15 de enero, el Día de la Ciencia Cubana.

Por /

Sus positivos resultados durante el  2025  avalan  el  reconocimiento en  esta actividad  como soporte tecnológico  de  las cadenas productivas forestales,  de café, cacao, coco y otros cultivos  en zonas del Plan Turquino.

Sobresale el arduo trabajo, dedicación y pasión  en el que han logrado avances significativos  en el desarrollo de prácticas sostenibles no solo del entono sino de las comunidades  que dependen de estos recursos.

Como línea principal, está la introducción de  tecnologías, en áreas seleccionadas, en el cultivo de café con un  potencial productivo mayor, utilizando nuevas variedades.

Además, fomentan los sistemas agroforestales y sostenibles  con la diversificación de las fincas cafetaleras y otros cultivos  no antagónicos que generen ingresos y aporten a la  recuperación de los costos de la necesaria inversión.

Hoy cuenta con 113 trabajadores, en la sede en Guisa, además  en la estación ubicada en  el municipio de Buey Arriba, entre los cuales se incluyen científicos, especialistas de la ciencia y  auxiliares de la investigación.

Allí, trabajan fundamentalmente en la demanda del Grupo Empresarial  Forestal y de otras entidades como la Empresa nacional para la protección de la Flora y la Fauna, Jardín botánico Cupaynicú y  otras.

Creada  en 1969, como un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la  singular edificación y consagrado  colectivo se yerguen en aras de la transformación de la vida.

La Demajagua

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio