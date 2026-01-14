Día de la Ciencia Cubana: Destaca Estación agroforestal Guisa

La estación agroforestal Guisa, en el municipio homónimo, es una joya científica y arquitectónica, que destaca en el sector del conocimiento y la innovación tecnológica, en ocasión de celebrarse este 15 de enero, el Día de la Ciencia Cubana.

Sus positivos resultados durante el 2025 avalan el reconocimiento en esta actividad como soporte tecnológico de las cadenas productivas forestales, de café, cacao, coco y otros cultivos en zonas del Plan Turquino.

Sobresale el arduo trabajo, dedicación y pasión en el que han logrado avances significativos en el desarrollo de prácticas sostenibles no solo del entono sino de las comunidades que dependen de estos recursos.

Como línea principal, está la introducción de tecnologías, en áreas seleccionadas, en el cultivo de café con un potencial productivo mayor, utilizando nuevas variedades.

Además, fomentan los sistemas agroforestales y sostenibles con la diversificación de las fincas cafetaleras y otros cultivos no antagónicos que generen ingresos y aporten a la recuperación de los costos de la necesaria inversión.

Hoy cuenta con 113 trabajadores, en la sede en Guisa, además en la estación ubicada en el municipio de Buey Arriba, entre los cuales se incluyen científicos, especialistas de la ciencia y auxiliares de la investigación.

Allí, trabajan fundamentalmente en la demanda del Grupo Empresarial Forestal y de otras entidades como la Empresa nacional para la protección de la Flora y la Fauna, Jardín botánico Cupaynicú y otras.

Creada en 1969, como un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la singular edificación y consagrado colectivo se yerguen en aras de la transformación de la vida.

La Demajagua