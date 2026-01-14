China reporta alza comercial en 2025 pese a aranceles de EEUU

China reportó hoy un superávit comercial récord de 1.189 billones de dólares en 2025, a pesar de la guerra arancelaria de Estados Unidos.

De acuerdo con datos de la Administración General de Aduanas, las exportaciones crecieron un 6.6 por ciento en diciembre, mientras que las importaciones aumentaron un 5.7 por ciento.

China informó que en 2025 las importaciones y exportaciones con Estados Unidos alcanzaron los 4,01 billones de yuanes (unos 558 mil millones de dólares), un 8,8 por ciento del comercio exterior total del país.

El director del Departamento de Análisis Estadístico de la aduana, Lü Daliang, indicó que, según estadísticas de Estados Unidos, en los primeros diez meses de 2025 ese país importó y exportó con China 3 736,4 millones de dólares, cifra que representó el 7,8 por ciento del total del comercio exterior estadounidense.

Recordó que en el año pasado los presidentes de las dos naciones sostuvieron múltiples conversaciones y se reunieron con éxito en Corea del Sur, donde alcanzaron importantes consensos.

Lü subrayó que las delegaciones económicas de ambos países lograron avances positivos tras varias rondas de consultas, contribuyendo a una relajación temporal de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

Según datos de comercio de mercancías, China se mantuvo en 2025 como tercer destino de exportación y tercera fuente de importación para Estados Unidos, mientras que el país norteño fue el primer destino de exportación de mercancías chinas y tercer proveedor de importaciones.

El portavoz afirmó que “la esencia del comercio bilateral es la mutua ganancia” y enfatizó la importancia de preservar una relación comercial “estable, sana y sostenible”.

Lü apuntó que reducir la lista de asuntos pendientes y ampliar la cooperación puede convertir al comercio bilateral en “un estabilizador y un motor de avance” dentro de las relaciones entre China y Estados Unidos.

El intercambio entre China y Estados Unidos ocupa un lugar central en la economía global dado que ambos países son potencias comerciales, con vínculos que influyen en cadenas de suministro, inversiones y estabilidad del mercado internacional.

Luego de meses de guerra comercial, ambos países alcanzaron un punto conciliatorio luego del cara a cara entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur a finales de octubre.

