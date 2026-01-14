Intelectual cubano destaca en México necesaria unidad de la izquierda

El intelectual cubano Omar González llamó a la izquierda a articular movimientos en pos de la unidad, frente a un gobierno en Estados Unidos que nunca ha sido tan cruel, ni tan errático políticamente.

“Hay que construir nuestros propios medios alternativos y comunidades virtuales, digitales. Hay que hacer redes entre nosotros, grupos. Hay que concatenar y articular todo ese movimiento. Hay que seguir uniéndose”, afirmó anoche.

Durante un encuentro en la Embajada de La Habana en esta capital con miembros del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y de la Asociación de Cubanos Residentes en México, el periodista consideró que vivimos en un mundo en el cual “la realidad es un espejo roto”.

“Cuando uno se mira en un espejo roto nunca alcanza a ver la fisonomía completa. Esa verdad no se entiende, no se reconoce, por eso no se reacciona ante ella”, ilustró el también escritor, de una larga trayectoria al frente de instituciones culturales cubanas.

Calificó de increíble que lo hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no haya despertado una reacción mundial como la que merece, y atribuyó este escenario a que “la conciencia social en sentido general está adormilada o adormecida”.

A su juicio, los medios se han dedicado durante mucho tiempo a adormecer, engatusar, y sembrar incertidumbre y confusión.

Sobre la difícil situación que vive el pueblo de la isla, asediado por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, González opinó que no tiene precedentes y destacó ante esa realidad la importancia de las acciones de los movimientos de solidaridad en el mundo.

“La soledad es lo peor que hay. Saberse solo es devastador desde el punto de vista espiritual, pero saberse acompañado en la lucha, en la resistencia, da mucha energía para vivir y para seguir luchando”, expresó.

En el año del centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, a conmemorarse el venidero 13 de agosto, el intelectual también resaltó la visión del Comandante en Jefe acerca de la cultura como una fuerza liberadora.

Al intervenir en el encuentro, el embajador de la isla en México, Eugenio Martínez, reafirmó la defensa de Cuba y de Latinoamérica y de la indestructible relación entre este país norteamericano y la mayor de las Antillas frente a cualquier amenaza.

