Delegación de Hamas en Egipto para conversaciones sobre Gaza

Una delegación de alto nivel del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) está hoy en Egipto para una nueva ronda de conversaciones sobre la tregua en la Franja de Gaza, en medio de sistemáticas violaciones israelíes.

En un comunicado, el grupo señaló que el equipo está encabezado por su principal negociador, Khalil Al-Hayya, quien se reunirá por separado con autoridades egipcias y otras facciones palestinas.

Según el texto, la delegación mantendrá conversaciones sobre la finalización de la primera fase del alto el fuego, incluida la reapertura del cruce fronterizo de Rafah en ambas direcciones.

También se analizará la transición hacia la segunda etapa del pacto, que prevé un gobierno de tecnócratas en la Franja y la retirada total de las tropas israelíes, aunque el gobierno de Benjamin Netanyahu se niega a tal posibilidad.

El diario internacional en legua árabe Alsharq al-Awsat reveló que ocho facciones enviaron representantes a esta capital, incluidas el gubernamental movimiento Fatah y Hamas, para las reuniones inter-palestinas.

Según una fuente palestina, en las discusiones se abordarán la formación de un comité de tecnócratas, encargado de gobernar Gaza y la fuerza policial nacional que será desplegada en ese territorio.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959