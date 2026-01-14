Turismo en primer plano: Cuba alista Fitur Madrid

Una participación récord de 161 países y el protagonismo latinoamericano, ofrecen hoy a Cuba la posibilidad de lograr buenos resultados en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Por Fausto Triana

La 46 edición de una de las mayores vitrinas de la industria sin humo, se desarrollará del 21 al 25 de enero en el recinto de IFEMA-Madrid, con México como País Socio Invitado.

Niurka Pérez Denis, consejera de Turismo de Cuba para España y Portugal, comentó a Prensa Latina el entusiasmo existente por parte de turoperadores, hoteleros, aerolíneas y destinos por trascender en Fitur 2026.

Además, con el aliciente especial de contar como invitado y promotor del stand cubano, con el cinco veces campeón olímpico de lucha grecorromana y uno de los astros del deporte mundial de todos los tiempos, Mijaín López, y el popular músico Isaac Delgado con su orquesta.

La especialista detalló que entre los objetivos de la mayor de las Antillas en Fitur están identificar oportunidades de mercado, continuar con el posicionamiento de Cuba como destino de algo más que sol y playa, con la cultura, ecoturismo, naútica, agroturismo, ciudades patrimonio y salud.

Asimismo, se propone fortalecer los nexos con los socios españoles; difundir los principales eventos del año en la Isla; nuevas oportunidades de negocios y un intercambio con cubanos residentes en España vinculados al sector, apuntó Pérez Denis a Prensa Latina.

Cuba contará con un stand de 247 metros cuadrados, con un diseño novedoso, interactivo y mayor uso de las tecnologías, con acceso a la plataforma Liveconnect donde se podrá interactuar con los interesados.

Acerca del protagonismo mexicano en Fitur, Pérez Denis resaltó que existe una alianza histórica, más allá de la competitividad, tanto con México como con República Dominicana y otros países latinoamericanos, en la promoción de multidestinos.

Aprovechó para significar que tanto Mijaín López como Isaac Delgado son, además de “embajadores de nuestra cultura y el deporte, representan regiones cubanas” en el empeño de brindar información actualizada en la cartera de productos para la temporada de invierno y verano de 2025-2026.

La música a cargo de Isaac y su agrupación servirá para amenizar, por ejemplo, el lanzamiento del festival Jossone Varadero, en el hermoso balneario cubano, precedido de la presentación de la región occidental, precisó la funcionaria.

Se añaden las zonas oriental y central de la isla, junto con actividades relacionadas con las excelencias del ron y el tabaco cubanos, además de diferentes degustaciones.

El stand cubano será inaugurado el 21 de enero con el corte de cinta a cargo del ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959