Condenan expertos de la ONU orden ejecutiva de EE.UU. contra Cuba

Los especialistas señalaron que la medida constituye una grave violación del derecho internacional y una amenaza para un orden internacional democrático y equitativo.
Calificaron como carente de credibilidad la caracterización de Cuba como “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y rechazaron la acusación de apoyar a “grupos terroristas transnacionales”.
“A falta de autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la orden ejecutiva carece de fundamento en la seguridad colectiva y constituye un acto unilateral incompatible con el derecho internacional”, declararon los expertos.
Advirtieron que la disposición viola directamente los principios de igualdad soberana, no intervención y autodeterminación, pilares esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, además de eludir los marcos multilaterales que rigen el comercio y la seguridad internacionales.
George Katrougalos, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Ben Saul, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; y Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación, expresaron preocupación por las consecuencias humanitarias de restringir el suministro de combustible a Cuba.
Señalaron que el país ya enfrenta una grave escasez de energía debido a sanciones previas de Estados Unidos, con apagones de hasta 20 horas en varias zonas, lo que afecta la refrigeración de alimentos y medicamentos y contribuye a crisis de salud pública.
Instaron al gobierno estadounidense a revocar de inmediato la orden ejecutiva y cesar el uso de medidas económicas extraterritoriales, al tiempo que convocaron a los Estados a abstenerse de reconocer o aplicar disposiciones coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional.
Los expertos llamaron a adoptar medidas diplomáticas y multilaterales para defender los principios de cooperación internacional, igualdad soberana, no intervención y solución pacífica de controversias.