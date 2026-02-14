Exponen efectos nocivos del Bloqueo sobre tratamientos al cáncer

El Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR) denunció que las sanciones económicas, comerciales y financieras impuestas por Estados Unidos contra Cuba afectan de manera directa la atención a pacientes con cáncer, al limitar el acceso a medicamentos, insumos y tecnologías indispensables para los tratamientos, informó el periódico Granma.

La doctora Mariuska Forteza Sáez, jefa del servicio de Oncopediatría del INOR, declaró que la escasez de quimioterapia obliga a modificar protocolos y reajustar dosis, lo cual repercute en la calidad de la atención. Subrayó que, pese a las dificultades, el servicio mantiene tasas de supervivencia comparables con países desarrollados.

“Tenemos que reinventarnos cada día”, dice la doctora Mariuska. Y cuando lo expresa, no hay derrota en sus ojos. Hay determinación.

El doctor Luis Martínez Rodríguez, director del INOR, explicó que la institución sostiene sus tres misiones –asistencia, docencia e investigación– aunque los niveles de actividad han disminuido por la falta de insumos, reactivos y piezas de repuesto. Aseguró que ningún niño ha dejado de recibir tratamiento por falta de combustible.

Martínez Rodríguez destacó que Cuba enfrenta un desafío demográfico con más del 25 por ciento de su población envejecida, lo cual incrementa la incidencia del cáncer.

Recordó que cuatro de cada diez casos pueden prevenirse mediante cambios en los estilos de vida, razón por la cual se refuerzan campañas educativas.

El doctor Elías Gracia Medina, jefe del Grupo Nacional de Oncología, señaló que desde la década de 1970 Cuba inició investigaciones clínicas en cáncer y en los años 80 desarrolló su primer anticuerpo monoclonal.

Añadió que actualmente el 40 por ciento de los medicamentos oncológicos utilizados en el país son de fabricación nacional.

Gracia Medina denunció que el bloqueo impuesto por Estados Unidos y las medidas coercitivas limita el acceso a materias primas y recursos, lo cual afecta la producción de fármacos y reduce el número de ensayos clínicos.

Indicó que la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo complica las transacciones financieras y repercute en los pacientes.

El doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, jefe de la Sección para el Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública, reiteró que estas medidas atentan contra el derecho a la vida y calificó su impacto como integral y devastador.

Aseguró que, pese a las carencias, Cuba mantiene un Programa Nacional contra el Cáncer estructurado en todos los niveles de salud.

Los especialistas coincidieron en que la respuesta ha sido la resiliencia, mediante el esfuerzo colectivo, el uso de la telemedicina y el fortalecimiento de vínculos internacionales con centros de referencia en Canadá, España, México, Rusia, Japón y China.

La oncología cubana continúa en pie gracias al compromiso de sus profesionales, quienes garantizan que ningún paciente quede sin atención, aun en condiciones de limitaciones extremas.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.