Cuba celebra el Día de la Prensa

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió una calida felicitación a los trabajadores de la prensa nacional, en ocasión de la celebración de su jornada.

«Abrazo a la Prensa Cubana, digna compañera de todas las batallas de la Revolución, dentro y fuera de la Patria, que ha contado la historia siempre desde la trinchera, igual en la cotidianidad que en las misiones internacionalistas», expresó en un post en la red social X.

«Junto a combatientes, médicos, maestros, constructores, ha sido y es soldado de la martiana manera que demanda el combate cuando se tiene delante al enemigo», agregó.

Por su parte el secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales, hizo alusión a la fecha y se unió a la felicitación «con la convicción de que el espíritu revolucionario que animó al periódico Patria» vivirá siempre en los trabajadores de la prensa.

El 14 de marzo de 1892 fue fundado el periódico Patria por el Apóstol de Cuba, José Martí.

En esta fecha los profesionales de la prensa en la isla celebran su día y reafirman su compromiso con la verdad y la justicia, trabajando para que siga siendo un baluarte al servicio del pueblo.

Radio Bayamo