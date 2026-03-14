Resaltan en Holguín papel de la prensa en la defensa de Cuba

El papel estratégico de la prensa cubana en la defensa de la nación resaltó en Holguín durante un homenaje de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) a los profesionales del sector, como parte de las actividades de la jornada que celebra su día, el 14 de marzo.

En el encuentro, ocurrido este jueves, representantes del periódico ¡Ahora!, la emisora Radio Angulo y la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias reafirmaron su compromiso con los ideales del pueblo y abogaron por un periodismo más profundo y transformador.

Por su destacado desempeño en la difusión oportuna de la información y el cumplimiento de su misión como nexo con las preocupaciones de la ciudadanía, el General de Brigada Florencio Navas Guevara, jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, felicitó a los comunicadores holguineros y los calificó como fieles defensores de la verdad.

Sobre el vínculo entre la prensa y las FAR disertaron Germán Veloz Placencia, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Holguín, y el fotorreportero Elder Leyva Almaguer, ambos con experiencia en la creación del periódico Combatiente, órgano de ese mando militar.

Durante el recorrido por el Museo del Ejército Oriental, ante la imprenta móvil que permitió la edición de la publicación, Leyva Almaguer recordó el período fundacional del medio, idea materializada por el General de Ejército Raúl Castro Ruz con el objetivo de difundir noticias e imágenes testimoniales de la vida militar.

Entre los temas abordados durante el encuentro resaltó la importancia de sostener narrativas veraces que reflejen la realidad del país, ejemplo de lo cual fue la labor informativa desarrollada durante el paso del huracán Melissa por el nororiental territorio la madrugada del 29 de octubre de 2025.

Como agradecimiento a su abnegada labor en función del pueblo, la Región Militar Holguín confirió a la filial provincial de la UPEC un reconocimiento por su constante acompañamiento a las tareas de la defensa y la salvaguarda de la soberanía patria.

La ocasión fue propicia para otorgar la distinción Destacados en la preparación para la defensa a seis periodistas por su integralidad y desempeño profesional, entre los que figuraron el fotorreportero Juan Pablo Carreras, de la Agencia Cubana de Noticias, y Aroldo García Fombellida, corresponsal de la emisora Radio Rebelde.

El Día de la Prensa se celebra anualmente el 14 de marzo en homenaje al aniversario 134 de la fundación del periódico Patria, creado por el Héroe Nacional José Martí, el cual se convirtió en el órgano oficial del Partido Revolucionario Cubano y marcó un hito en la historia del periodismo en la nación caribeña.

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