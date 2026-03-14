Proyecto de desarrollo local habanero amplía sus fronteras y apunta hacia las TIC y la inteligencia artificial.

Con su plataforma educativa festeja su aniversario 15 el proyecto de desarrollo local (PDL) La Moneda Cubana, dedicado a la formación integral de jóvenes en oficios vinculados a la gastronomía.

“Es un sueño que La Moneda siempre quiso tener”, comentó al hacer el anuncio Ángel Aguilera, el frente de esta iniciativa formativa con repercusión social.

“A partir de este año, La Moneda trasciende las fronteras de La Habana. Vamos a comenzar con nuestra plataforma educativa online, que nos va a permitir llegar con nuestras ofertas de cursos a Santiago de Cuba, Guantánamo, Villa Clara, Camagüey, pero no solamente al resto del país, sino también al resto del mundo”, aseveró Aguilera.

Según explicó, el PDL está preparando paquetes de cursos como exportación de servicios “y por tanto, La Moneda llega este año a exportar su primer servicio académico que son nuestros cursos cortos”, con el consiguiente cobro en moneda dura, “necesaria para invertir aquí para seguir creciendo”.

Denis Meriño, coordinador de innovación y desarrollo del proyecto, señaló que estudios realizados arrojan que un 70% de los estudiantes prefieren los cursos a distancia y que las universidades cubanas también han desarrollado esa modalidad de estudios y la aplican satisfactoriamente.

Abrir la plataforma en La Moneda, agregó, le permitirá al PDL, el primero creado en Cuba, llegar a un universo mucho más amplio.

Foto: Cortesía PDL La Moneda Cubana

Aniversario con compromiso

Recientemente, el PDL lanzó su campaña por el aniversario 15, bajo el lema “El futuro comienza hoy”. Según explicó, “la campaña no es una declaración de fiestas sobre el pasado, sino un compromiso con el hoy, que estamos construyendo desde nuestro proyecto”.

De acuerdo con Yerald Andy Fajardo, del Departamento de Información y Comunicación, La Moneda está enfocada en potenciar la inteligencia artificial y las tecnologías de la información y las comunicaciones.

“El objetivo principal de la campaña es crear un proyecto inteligente, a la altura del mundo que estamos viviendo hoy, donde la tecnología sea un factor determinante en el proceso educativo de cada uno de los estudiantes que forman parte de esta escuela”, precisó.

La campaña incorpora como protagonistas a las muchachas y muchachos que, vestidos con sus uniformes blanco y negro, asisten a los cursos.

Al respecto, señaló que “la campaña nace de ellos. Hemos diseñado una cantidad importante de productos comunicativos, ya sea desde lo audiovisual, lo gráfico, con los que se van a sentir identificados, van a crear su videoclip, potenciar su creación de contenidos para las redes sociales y van a formar parte de las grabaciones de los primeros cursos online”.

A su vez, participarán en acciones con carácter social en establecimientos penitenciarios, en escuelas para niños con necesidades especiales, en círculos de ancianos. “Esta campaña nace de ellos, estamos organizando actividades que suceden en la cotidianidad de La moneda cubana como parte de una gran fiesta, que todos queremos celebrar”.

Foto: Cortesía PDL La Moneda Cubana

Toda una historia

El programa comenzó en 2011, a partir de un diagnóstico realizado por Aguilera, delegado de circunscripción y presidente del consejo popular Catedral, en La Habana Vieja, al asumir el mandato. Ese estudio identificó entre las problemáticas de la barriada la existencia de adolescentes y jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo.

“Con el apoyo del restaurante La Moneda Cubana, se concibió el programa para capacitarlos como futuros gastronómicos y fomentar en ellos valores para su incorporación integral a la comunidad. Ahí comenzó el trabajo, les propusimos la idea, ellos se sintieron motivados, decidieron insertarse y dio inicio a este sueño que ya tiene cuatro años”, explicó Aguilera.

En un inicio, fue un curso de cuatro meses, al cabo de los cuales los primeros 16 alumnos encontraron empleo en iniciativas gastronómicas privadas en la barriada. Se corrió la voz y La Moneda fue adquiriendo mucho más valor hasta llegar a su aniversario 15 con el aval de haber formado integralmente a varios cientos de muchachas y muchachas que han encontrado motivación e inspiración para realizar sus proyectos de vida.

No se trata solo de la formación en los oficios de la gastronomía. Aprenden mucho más: valores, idiomas, comunicación, gestión del patrimonio. A su vez, las y los estudiantes se vinculan a actividades sociales, brindan servicios en inauguraciones, eventos y recepciones.

El programa tiene también un efecto social con la realización de donaciones voluntarias de sangre y la incorporación a actividades productivas de interés del país, entre estas, la cosecha tabacalera.

Cubadebate