Realizarán en Manzanillo jornada por el Día de la Prensa Cubana

En Manzanillo se desarrollarán las actividades por la jornada de la Prensa, dedicadas al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La periodista Annia Pacheco Palomares, presidenta de la delegación de la Unión de Periodistas de Cuba Audiovisuales Manzanillo al brindar la información, declaró que las iniciativas se dedican también al aniversario 134 de la fundación del Periódico Patria por José Martí.

Las actividades iniciarán con un ejercicio de preparación para la defensa de la Patria este viernes en la Empresa Pesquera de Granma, y luego tendrá lugar un encuentro con las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio.

Para la jornada del sábado se reservó el acto municipal por el 14 de marzo donde se entregarán reconocimientos a reporteros jubilados y en activo destacados.

En la ceremonia se reconocerá de manera especial a la Máster en Ciencias de la Comunicación Lilian Salvat Romero, periodista de la redacción digital de Radio Granma, ganadora del premio anual de periodismo Bartolomé Martí Pons que otorga la UPEC en Granma.

La jornada también incluirá actividades recreativas y concluirá con un trabajo productivo en el organopónico Los gigantes del municipio.

Radio Bayamo