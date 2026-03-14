Profundiza presidente cubano en el estado de las relaciones con EE.UU.

Sobre los temas más acuciantes de la actualidad nacional e internacional que impactan directamente en la situación del país ahonda Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Al ser este espacio continuidad del realizado el pasado mes de febrero, Díaz-Canel reflexionó sobre el grupo de medidas y acciones implementadas en esos días por el recrudecimiento del bloqueo energético para garantizar la vitalidad de la nación y los servicios ante esas circunstancias.

No obstante, ratificó que hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible en los puertos cubanos y se encuentra todo el sector energético trabajando en condiciones muy adversas, con un impacto inconmensurable en la vida cotidiana de la población, y en la medida que se acumulan las complejidades está conllevará a realizar ajustes en estas medidas, las cuales se estarán informando próximamente.

Con respecto al estado actual de las relaciones de la mayor de las Antillas con el Gobierno de los Estados Unidos, el cual impone a través de su política de cerco recrudecido la mayor parte de estas adversidades, informó sobre las conversaciones sostenidas con representantes norteamericanos, las cuales aseguró se encuentran aún en fase iniciales y se han conducido con la discreción, sensibilidad y responsabilidad que conllevan.

El jefe de Estado explicó que estos procesos son largos y aún están alejados de alguna solución concreta, lo que demanda de establecer contactos y canales de diálogo cimentados en una voluntad al mismo.

Añadió que estás conversaciones han sido favorecidas por otros actores internacionales que han fungido como mediadores y enfatizó que estas se realizan en correspondencia con la política consistente de la Revolución cubana y colegiado con las principales instancias del Partido, el Gobierno y el Estado y guiado en primer lugar por el interés soberano del pueblo cubano.

Señaló que en la fase actual de los acercamientos se trabaja en determinar cuales son los problemas bilaterales que necesitan solución, las vías para solucionarlos y si hay voluntad de concretar acciones por ambas partes en beneficio de los pueblos, en vistas q encontrar áreas de cooperación para garantizar la seguridad y la paz.

Acotó que este supone un esfuerzo fundamental arduo para avanzar en soluciones, en la construcción de espacios de entendimiento que permitan avanzar en el proceso y alejarse de la confrontación, fundados en principios de igualdad y respeto a los sistemas y ordenamientos políticos y ambos países y la soberanía y la autodeterminación.

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