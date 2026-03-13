Denunció FMC efectos del bloqueo en ONU

Osmayda Hernández Beleño, miembro del Secretariado Nacional y directora de Relaciones Internacionales de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), denunció en la Organización de Naciones Unidas los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense en la salud y el bienestar de las familias cubanas.

La elevación del bienestar y la calidad de vida de las mujeres son objetivos prioritarios de la sociedad socialista cubana, afirmó durante la discusión general este miércoles de la 70 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

Según precisó el perfil de la FMC en Facebook, la dirigente recordó que “nuestra Constitución amplía y garantiza la protección de los derechos de toda la ciudadanía, en particular de mujeres y niñas”, al consagrar la igualdad sustantiva y el derecho a vivir una vida libre de violencia.

Hernández Beleño subrayó que el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres constituye la piedra angular en el desarrollo de políticas a favor de las mujeres y da continuidad al avance de la igualdad de género en el país.

Destacó que Cuba es el segundo país del mundo con mayor proporción de mujeres en el Parlamento, con el 57,5 por ciento, y que ellas son mayoría en sectores como el jurídico, académico, científico y de la salud.

Advirtió que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba constituye la forma de violencia más lesiva contra las mujeres cubanas, al afectar directamente programas de salud y servicios esenciales.

Entre las consecuencias mencionó que “el Programa de Atención Materno Infantil enfrenta el desafío de asegurar el seguimiento a 32 mil mujeres embarazadas que requieren ecografías diagnósticas fundamentales”, y que la lista de espera quirúrgica alcanza “96 mil 387 pacientes, de los cuales 11 mil 193 son niños”.

Cuba seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para seguir impulsando el desarrollo inclusivo, con equidad y justicia social. Lo haremos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, y con la valiosa solidaridad de la comunidad internacional, agregó.

La representante de la FMC concluyó que “las mujeres cubanas defenderemos la soberanía e independencia de nuestro país y el modelo económico, político y social que escogimos libremente”.

