Convocan en Granma a celebrar el Día del Proletariado Mundial

Los trabajadores de la provincia de Granma fueron convocados a participar en una amplia jornada de actividades en saludo al Primero de Mayo, Día del Proletariado Mundial.Representantes de los 15 sindicatos del territorio, reunidos en el Teatro Bayamo, reafirmaron el compromiso de preservar una nación digna, soberana e independiente.En el encuentro del proletariado granmense, Yudelkis […]

Los trabajadores de la provincia de Granma fueron convocados a participar en una amplia jornada de actividades en saludo al Primero de Mayo, Día del Proletariado Mundial.

Representantes de los 15 sindicatos del territorio, reunidos en el Teatro Bayamo, reafirmaron el compromiso de preservar una nación digna, soberana e independiente.

En el encuentro del proletariado granmense, Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en la provincia, convocó a celebrar esta fecha trabajando y creando.

Entre las motivaciones para festejar este día sobresalen el centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz, Líder Histórico de la Revolución Cubana, el 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)y el 70 aniversario del Desembarco del Yate Granma.

Karel Leyva Trinchet, máximo dirigente sindical en esta provincia, destacó que en este Primero de Mayo se demostrará, una vez más, la unidad del pueblo, en medio del cerco energético y el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno norteamericano a Cuba, por más de 65 años.

Por su parte Yeinier Núñez Yorres, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros (SNTAFT) en Granma, denunció la política hostil que se aplica a la Mayor de las Antillas.

Con el lema “La Patria se Defiende”, los trabajadores granmenses demostrarán este Primero de Mayo que preservar las conquistas de nuestra nación es el eje central de su quehacer diario.

Radio Bayamo