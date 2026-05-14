Amplia jornada de celebración por aniversario 65 de la creación de la ANAP

Una amplia jornada de actividades viene realizando la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), en la provincia de Granma, por el aniversario 65 de su creación y Día del Campesino, a cumplirse el próximo 17 de Mayo.

Diverso ha sido el programa con los mayores compromisos, para aumentar la producción de alimentos y rendir homenaje al Líder histórico de la Revolución Cubana, en el año en que se conmemora el centenario de su natalicio.

Mientras, en los encuentros efectuados en las bases productivas, en los municipios, fueron reconocidos cuadros y asociados con una trayectoria destacada dentro de la organización y que han contribuido al desarrollo agrícola del país.

Allí patentizaron que están conscientes de que sus esfuerzos son parte esencial en la construcción de un futuro próspero e independiente de la nación cubana.

Rechazaron el recrudecido bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos, al que se ha sumado la comunidad internacional, condenándolo por ilegal, inmoral e insostenible.

Igualmente, reiteraron el compromiso inquebrantable con la Revolución y con la defensa de la soberanía nacional y proclamaron que ninguna medida externa podrá quebrar la voluntad de quienes día a día, trabajan la tierra, para garantizar la alimentación del pueblo.

También las acciones por el Día del Campesino incluyen el apoyo a las comunidades rurales, el fortalecimiento de la vigilancia campesina y el enfrentamiento al delito, la corrupción, ilegalidades y hechos contra el ganado mayor.

Asimismo, en tan significativas efemérides, para los hombres y mujeres del campo, acometen tareas de limpieza y embellecimiento, mantenimiento y conservación de tarjas, monumentos y obeliscos, además del rescate de las tradiciones campesinas y competencias deportivas y recreativas.

El 17 de mayo de 1959, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz firmó en la Sierra Maestra la Ley de Reforma Agraria, hecho que marcó la transformación de la vida de los agricultores en la nación.

Dos años después, el Líder de la Revolución Cubana constituyó la ANAP, llamada a ser la vanguardia del campesinado cubano.

La Demajagua