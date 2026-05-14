 El sóftbol masculino cubano inicia ruta a Santo Domingo 2026

Cuba anunció la preselección masculina de sóftbol que iniciará su ruta hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, con 23 jugadores convocados en la capital.

Bajo la conducción de Leonardo Cárdenas, el grupo se concentrará en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Giraldo Córdova Cardín, donde comenzará el pulso diario entre aspiración y rendimiento para definir la nómina final de 15 hombres.

El listado mezcla experiencia y savia joven en todas las áreas, con cuatro receptores, siete jugadores de cuadro, seis jardineros y seis lanzadores, en una estructura que busca equilibrio y profundidad en cada zona del terreno.

Detrás del anuncio late la urgencia de revertir la imagen dejada en el XIII Campeonato Panamericano de Montería 2026, donde Cuba terminó novena, con ofensiva apagada y visibles dificultades ante lanzamientos de cambio de velocidad.

Ese resultado, además de cerrar las puertas a los Juegos Panamericanos de 2027 y a la Copa Mundial, dejó lecciones que ahora se intentan convertir en músculo competitivo dentro de una preparación más exigente.

El sóftbol masculino cubano, disciplina de tradición y destellos históricos, llega a este nuevo ciclo con la memoria aún encendida del oro en Barranquilla 2018 y la espina reciente del tercer lugar en San Salvador 2023.

En ese contraste entre gloria y deuda, la preselección se mueve como un taller en ebullición, donde cada sesión de entrenamiento será también un acto de reconstrucción colectiva.

Integran la convocatoria los receptores Reinier Vera, Marcos Pozo, Odlanier Milanés y Samuel Boris, junto a los jugadores de cuadro Yesander Rodríguez, Osvaldo Pérez, Luis R. Domínguez, César Boza, José A. Fuentes, Reisel Brocat y Jonathan Leyva.

El grupo se completa con los jardineros Yurisandre Ramos, Yuri Rodríguez, Miguel Savigne, Yasmani Álvarez, Héctor Castillo y Oscar Goulet, además de los lanzadores Alain Román, Rafael Guerra, Yosvani Cárdenas, Diego Laborde, Ordanis Díaz y Héctor Delis.

Con la mirada puesta en Santo Domingo, el equipo buscará reencontrarse con su mejor versión, esa que convierte cada swing en argumento y cada inning en una historia capaz de devolver a Cuba al centro del diamante regional.

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