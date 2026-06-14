La jugada de los lectores: ¿Qué selecciones ganarán este 12 de junio en el Mundial?

Las 48 selecciones ya están en carrera. Los primeros goles ya son historia, las primeras sorpresas ya empiezan a dibujar caminos inesperados. El vértigo del torneo está en pleno desarrollo, y el pulso de la afición late con fuerza en cada rincón del planeta.
En este escenario global donde cada partido es un capítulo ya escrito y por escribir, la voz de los hinchas sigue siendo protagonista. Por eso, lanzamos una encuesta para medir los pronósticos en los dos duelos de hoy:
¿Qué selecciones ganarán este 12 de junio en el Mundial?
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Estados Unidos
- Paraguay