Honran amigos de Cuba en Italia a Fidel Castro en su 99 natalicio

Con diversas actividades en la región de Piamonte y en la ciudad de Nápoles la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) rindió homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro en su 99 natalicio, destaca hoy un comunicado.

En los Alpes piamonteses se realizó la víspera la ascensión al Pico Fidel, ubicado en el monte Arpone, donde tuvo lugar un acto en recordación del líder histórico de la Revolución cubana, quien nació el 13 de agosto de 1926 en Birán, provincia de Holguín.

En el mismo participaron integrantes de los círculos de esa agrupación en las ciudades de Turín, Valle di Susa, Collegno, Novara, Alessandría Giaveno, Cuneo y Asti, quienes expresaron que las ideas defendidas por Fidel se mantienen vigentes como luz de esperanza para un futuro más solidario y más justo, destaca la nota.

En Nápoles el círculo Alessandra Riccio, de la Anaic también desarrolló diversas iniciativas, incluida la divulgación en las redes sociales de un video en el que miembros de esa agrupación solidaria resaltaron la figura de quien, según señalan, “siempre luchó en defensa de los derechos de todos y todas en todas partes del mundo”.

Previamente, en la noche del 12 de agosto se divulgó a través del canal ItaliaxCuba de Youtube un material audiovisual dedicado a Fidel conducido por Walter Persello, miembro del secretariado nacional de esa organización.

“Seguimos preservando la imagen del heroico líder cubano como un personaje homérico, tanto por sus innumerables batallas, llenas de juventud, como por su impresionante personalidad”, expresa el mensaje de la Anaic.

En el mismo los integrantes de esa asociación italiana reafirmaron que “continuaremos defendiendo el legado histórico del Comandante en Jefe, a través de nuestra labor diaria de solidaridad con la Revolución Cubana”.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959