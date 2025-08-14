Lanzan en Argentina Año del Centenario de Fidel Castro

El Embajador de Cuba en Argentina, Pedro Pablo Prada, lanzó en Buenos Aires el Año del Centenario de Fidel en un acto político-cultural en el teatro del céntrico Espacio Experimental Leónidas Barletta.

“Nos enorgullece haber sido hijos y nietos de su tiempo y lo vamos a conmemorar en Cuba, aquí y en todo el mundo”, afirmó anoche el jefe de Misión.

Cuba lo recibe en una etapa feroz y destructiva de la larga guerra que le ha impuesto Estados Unidos libra contra Cuba, recalcó y remató: “Hemos asumido la libertad de vivir sin tener precio y venceremos en ese desafío”.

“Sentimos como Fidel las injusticias y lucharemos sin tregua contra sus causas y causantes, hasta erradicarlas. Lo imaginamos hoy en Gaza, donde solo se juega la vida de los palestinos, sino el destino moral del mundo. Y eso nos alienta”, enfatizó Prada al dirigirse al público que llenó la sala teatral.

El embajador convocó a honrarlo “sin pompa, con actos sencillos y leales y, sobre todo, con hechos revolucionarios”.

Al acto, organizado por la misión cubana con apoyo del Centro Cultural y de la Cooperación, asistieron miembros del Partido Comunista de Argentina, referentes de federaciones sindicales, del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y de otras organizaciones sociales y populares.

En otra reflexión el diplomático subrayó que “las ideas de Fidel enseñan y subrayan algo que los argentinos deben conocer y es de pura inspiración martiana: los hombres, como los pueblos, se miden por las veces que se levantan, y no por las veces que se caen”.

Y añadió: “No hay metas imposibles ni contrarios invencibles, y que nunca se puede defraudar a los pueblos. Siempre triunfamos si somos militantes genuinos, animados por sentimientos de amor, solidaridad, latinoamericanismo, internacionalismo y anteimperialismo”.

La cantautora argentina Alexia Massholder animó la velada con canciones de compromiso social, incluida una chacarera, y cerró a petición del público con el tema de Silvio Rodríguez, El Necio.

