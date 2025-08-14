Lanzan en Argentina Año del Centenario de Fidel Castro

“Nos enorgullece haber sido hijos y nietos de su tiempo y lo vamos a conmemorar en Cuba, aquí y en todo el mundo”, afirmó anoche el jefe de Misión.
Cuba lo recibe en una etapa feroz y destructiva de la larga guerra que le ha impuesto Estados Unidos libra contra Cuba, recalcó y remató: “Hemos asumido la libertad de vivir sin tener precio y venceremos en ese desafío”.
“Sentimos como Fidel las injusticias y lucharemos sin tregua contra sus causas y causantes, hasta erradicarlas. Lo imaginamos hoy en Gaza, donde solo se juega la vida de los palestinos, sino el destino moral del mundo. Y eso nos alienta”, enfatizó Prada al dirigirse al público que llenó la sala teatral.
El embajador convocó a honrarlo “sin pompa, con actos sencillos y leales y, sobre todo, con hechos revolucionarios”.
Al acto, organizado por la misión cubana con apoyo del Centro Cultural y de la Cooperación, asistieron miembros del Partido Comunista de Argentina, referentes de federaciones sindicales, del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y de otras organizaciones sociales y populares.
En otra reflexión el diplomático subrayó que “las ideas de Fidel enseñan y subrayan algo que los argentinos deben conocer y es de pura inspiración martiana: los hombres, como los pueblos, se miden por las veces que se levantan, y no por las veces que se caen”.
Y añadió: “No hay metas imposibles ni contrarios invencibles, y que nunca se puede defraudar a los pueblos. Siempre triunfamos si somos militantes genuinos, animados por sentimientos de amor, solidaridad, latinoamericanismo, internacionalismo y anteimperialismo”.
La cantautora argentina Alexia Massholder animó la velada con canciones de compromiso social, incluida una chacarera, y cerró a petición del público con el tema de Silvio Rodríguez, El Necio.