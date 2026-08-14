Dotadas con equipos de monitoreo casetas del proyecto Mi Costa en Granma

Los equipos de monitoreo que hicieron posible ponerlas en funcionamiento, fueron instalados en el transcurso de este año en tres casetas del proyecto internacional Mi Costa en Granma, que busca soluciones naturales de enfrentamiento al cambio climático en Cuba.

De esos locales dos se encuentran en el municipio de Yara y el otro en el de Manzanillo, precisó Robisnel Maceo Ramos, director de inversiones de la delegación provincial de Recursos Hidráulicos.

Dichas garitas funcionan con electricidad generada por pequeños sistemas fotovoltaicos, y están dotadas con equipos especializados para monitorear el comportamiento del manto freático.

Con una década de implementación y financiamiento del Fondo Verde del Clima y el gobierno cubano, Mi Costa es un proyecto de resiliencia al cambio climático en el litoral de la mayor de las Antillas, mediante de la adaptación basada en ecosistemas.

Su objetivo es fortalecer capacidades de adaptación a lo largo de mil 300 kilómetros de la costa sur de la isla, mediante la reducción de los principales impulsores de vulnerabilidad.

A los efectos del medio ambiente, el monitoreo del manto freático reviste vital importancia para el éxito de las tareas destinadas al manejo y mejoramiento del recurso agua, la disminución de la intrusión salina, y la recuperación de humedales y manglares.

Otras casetas del mencionado proyecto se instalan en los municipios de Manzanillo y Río Cauto.

Radio Bayamo