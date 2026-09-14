Cooperación científica por más salud en Santiago de Cuba

Con el avance de investigaciones clínicas dirigidas a desarrollar tecnología médica y la producción de suplementos nutricionales de origen natural, los convenios de colaboración establecidos por la Dirección General de Salud de Santiago de Cuba con el Centro de Biofísica Médica de la Universidad de Oriente y el Laboratorio Farmacéutico Oriente impulsan la superación académica y científica en favor del bienestar de las personas.

Según refirió a la Agencia Cubana de Noticias Alberto López, titular del Centro de Biofísica Médica, la certificación y validación de disímiles equipamientos por los órganos regulatorios cubanos solo resulta posible por el quehacer conjunto con las unidades sanitarias, de ahí la importancia de insertar al personal asistencial en la presentación de novedades, consultas de necesidades y lanzamientos de productos.

A decir del también coordinador del Programa de aplicaciones clínicas y terapéuticas para entornos hospitalarios, el Sistema de Salud en el territorio abre las puertas a la academia de forma sistemática, en aras de materializar proyectos concebidos en favor de su infraestructura tecnológica, oportunidad válida para divulgar las investigaciones de los docentes de la institución.

Señaló entre los resultados más populares el sistema Imagis 3, destinado al procesamiento y transmisión de imágenes médicas, actualmente en espera de registro oficial para su comercialización en todo el país, así como la culminación de un prototipo de Maletín Médico, compuesto por módulos inalámbricos dirigidos a los profesionales que se desempeñan en áreas rurales y de difícil acceso.

Sara Ricci Salas, directora de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Ciencias Médicas, significó la inclusión de estudiantes de pre y posgrado en los procesos creativos, enriqueciendo programas de maestría y doctorado de ambas academias.

Colocar en manos de cada paciente equipos, tabletas y otros productos de máxima calidad, sustituyendo así importaciones, constituye el principal propósito de los convenios establecidos, de ahí la necesidad de estrechar cada vez más los lazos entre la ciencia y el bienestar de las personas, explicó.

El quehacer conjunto del sistema sanitario en la provincia con prestigiosos centros de investigación y producción deviene contundente paso de avance en favor de las necesidades asistenciales de la población, en medio de un contexto socioeconómico que demanda innovación y crecimiento profesional.

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