Impulsa liderazgo femenino Banco Popular de Ahorro en Granma

En un contexto donde los emprendimientos de mujeres en Cuba enfrentan desafíos, el Banco Popular de Ahorro en Granma apuesta por ampliar espacios que permitan a las féminas crear alianzas y promover buenas prácticas. En el marco de la jornada por el día del trabajador bancario, se realizó un intercambio entre especialistas de la institución financiera y emprendedoras del sector no estatal. En la cita se debatieron temas relacionados con la inclusión financiera, acceso a créditos y recomendaciones para el desarrollo de sus negocios.