Reinaugurado servicio quirúrgico de Oftalmología del Hospital Carlos Manuel de Céspedes

El servicio quirúrgico de oftalmología del Hospital Provincial General Docente Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo fue reinaugurado como parte de las acciones por la celebración de los 59 años de fundada la institución de salud.

Desde este 10 de octubre en Centro Médico Ambulatorio de la Ciudad Monumento Nacional, conocido como El Pediátrico, se atienden a pacientes que esperan por operaciones de catarata y otras afecciones oculares, según informó el máster en ciencias doctor Eliecer César Hernández Palomo, director del hospital Céspedes.

Subrayó además que existen alrededor de 3400 personas pendientes de recibir estos servicios, por lo que el reinicio de las intervenciones constituye uno de los principales regalos de la institución hospitalaria a la población de Granma.

El acto por el aniversario 59 del Hospital Provincial General Docente Carlos Manuel de Céspedes fue propicio para lanzar la convocatoria por el 60 aniversario de la institución sanitaria, iniciativa que busca promover la participación de la comunidad, las instituciones y los trabajadores en el fortalecimiento del trabajo en ese centro.

El doctor Hernández Palomo señaló que, aunque existen limitaciones de recursos, también se trabaja en la solución de dificultades organizativas y en el perfeccionamiento de los procesos internos.

Entre las acciones proyectadas se encuentra el traslado del servicio de retinosis hacia el Centro Médico Ambulatorio, y se prevé continuar transformando esa institución, considerada estratégica por la diversidad y complejidad de sus servicios.

El Hospital Carlos Manuel de Céspedes cuenta con áreas de atención especializada, como maternidad, psiquiatría, quirófanos, cirugía pediátrica y otros servicios de alta complejidad.

De cara al 60 aniversario, la meta es lograr un hospital con servicios de mayor calidad y mejores condiciones para pacientes, familiares y trabajadores.

Radio Bayamo