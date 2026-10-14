Arqueología y culturas originarias en tercer día de Coloquio en Cuba

La arqueología cubana centrará hoy aquí la tercera jornada del VII Coloquio de Culturas Originarias en el centro cultural Casa de las Américas. En la sesión prevista, el panel Nuevos temas de la arqueología cubana reunirá a Racso Fernández, Dany Morales, Yadira Chinique, Jorge Garcell y Silvia Hernández, con exposiciones sobre el dibujo rupestre en […]

La arqueología cubana centrará hoy aquí la tercera jornada del VII Coloquio de Culturas Originarias en el centro cultural Casa de las Américas.

En la sesión prevista, el panel Nuevos temas de la arqueología cubana reunirá a Racso Fernández, Dany Morales, Yadira Chinique, Jorge Garcell y Silvia Hernández, con exposiciones sobre el dibujo rupestre en la cueva Fustete 02 y condiciones patológicas de restos humanos del yacimiento Playa de Mango, en el oriente de Cuba.

Asimismo se abordará la lactancia materna en tiempos de colonialismo en El Chorro de Maíta (provincia Holguín); el registro arqueológico del sitio Bacuranao I en la Cueva del Infierno, Mayabeque; y los primeros fechados de canoas en el país, respectivamente.

Chinique y Hernández Godoy participarán mediante videoponencia.

Al finalizar se presentará el documental En busca de los indios del Caribe, escrito y dirigido por Marie Linton (Kami Productions-Inrap, 2026), a cargo del arqueólogo cubano Racso Fernández.

La víspera la jornada estuvo dedicada a la revitalización del náhuatl, las experiencias comunitarias de la Unión de Cooperativas Tosepan y las luchas por derechos territoriales y culturales, compartió el centro en redes sociales.

El panel Bailando para posponer el fin del mundo, desde Brasil, reunió a Roberta Zambon, Marcilio Vieira, Renata de Morais y Daniela Amoroso.

Los especialistas analizaron la danza como resistencia, memoria y tecnología del encuentro, con ponencias sobre la Danza del Buen Vivir, el Toré como cuerpo-territorio, la Rueda de Ciranda y las evoluciones sostenibles.

Al mediodía se presentó el libro O toré e a memória dos povos indígenas potiguar, a cargo de Marcilio Vieira.

En la jornada vespertina se difundieron videoponencias sobre los rituales indígenas como prácticas de resistencia ante el capitalismo; cuidado y veneración a la naturaleza desde las cosmovisiones de los pueblos originarios.

El Coloquio se desarrolla hasta el 15 de octubre con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, y las presentaciones estarán disponibles en el canal de YouTube de Casa de las Américas de La Habana.

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