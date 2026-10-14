Alertan bomberos sobre riesgos de tanques plásticos IBC

El Cuerpo de Bomberos de Cuba volvió a alertar este miércoles, desde el perfil del Ministerio del Interior (Minint) en la red social Facebook, sobre los peligros de incendios asociados al uso de tanques plásticos IBC para almacenar combustibles, tras difundir imágenes públicas de un siniestro reciente en isotanques en Manzanillo, Granma.



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El Cuerpo de Bomberos de Cuba insistió en la importancia de extremar las medidas de seguridad, especialmente en el almacenamiento de carburantes, y recordó que se requiere autorizo para la transportación y comercialización de estos productos.

Entre las recomendaciones emitidas se incluyó evitar el depósito de combustibles en viviendas o locales no autorizados, utilizar recipientes metálicos homologados y mantenerlos cerrados, así como garantizar ventilación adecuada y distancia de fuentes de calor o chispas eléctricas.

La institución subrayó que no debe fumarse ni realizar trabajos con equipos que generen chispas cerca de los almacenes, y que resulta imprescindible disponer de extintores y cumplir las normas de seguridad en el trasiego de carburantes.

Asimismo, se exhortó a mantener control popular y denuncia en las comunidades donde se detecten violaciones, con el propósito de prevenir hechos lamentables y evitar pérdidas de vidas humanas y materiales.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.