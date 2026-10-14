Alertan bomberos sobre riesgos de tanques plásticos IBC

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El Cuerpo de Bomberos de Cuba insistió en la importancia de extremar las medidas de seguridad, especialmente en el almacenamiento de carburantes, y recordó que se requiere autorizo para la transportación y comercialización de estos productos.
Entre las recomendaciones emitidas se incluyó evitar el depósito de combustibles en viviendas o locales no autorizados, utilizar recipientes metálicos homologados y mantenerlos cerrados, así como garantizar ventilación adecuada y distancia de fuentes de calor o chispas eléctricas.
La institución subrayó que no debe fumarse ni realizar trabajos con equipos que generen chispas cerca de los almacenes, y que resulta imprescindible disponer de extintores y cumplir las normas de seguridad en el trasiego de carburantes.
Asimismo, se exhortó a mantener control popular y denuncia en las comunidades donde se detecten violaciones, con el propósito de prevenir hechos lamentables y evitar pérdidas de vidas humanas y materiales.