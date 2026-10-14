Mujeres rurales, razones para celebrar

La Cooperativa de Producción Agropecuaria Celia Sánchez, de Bayamo, será sede del acto provincial por el Día Internacional de las Mujeres Rurales, a celebrarse este 15 de octubre.

La selección de esa entidad reconoce sus resultados productivos y el protagonismo de sus asociadas en la búsqueda de alimentos y servicios para el pueblo.

La CPA Celia Sánchez ha trazado estrategias orientadas a incrementar sus resultados económicos y productivos, con énfasis en la preparación de tierras y la organización de las campañas de siembra.

Entre sus acciones se destaca la preparación de unas 20 hectáreas con tracción animal, una alternativa que fortalece la producción ante las limitaciones de combustible y recursos técnicos.

Fundada en mayo de 1983, la cooperativa se destaca por alcanzar importantes resultados en cada una de las ramas productivas, labor por la que han alcanzado la condición de Vanguardia Nacional.

Ese respaldo productivo, unido al trabajo cotidiano de sus hombres y mujeres, la convierte en un escenario apropiado para rendir homenaje a las féminas del campo granmense.

En el actual escenario provincial, el trabajo de las mujeres rurales adquiere una importancia decisiva. Ellas siembran, cosechan, crían animales, transforman alimentos, educan a las nuevas generaciones y sostienen a las familias, al tiempo que contribuyen a la soberanía alimentaria y al desarrollo de sus comunidades.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 y se celebra cada 15 de octubre, precisamente en la víspera del Día Mundial de la Alimentación.

La fecha invita a reconocer que, sin el esfuerzo de las mujeres del campo, no sería posible garantizar la mesa familiar ni avanzar en la producción de alimentos.

Desde la CPA Celia Sánchez, Granma rendirá tributo a esas mujeres que, con manos firmes y corazón de patria, hacen producir la tierra y mantienen viva la esperanza en cada cosecha.

Yilena Borrero Luzua