Familias damnificadas en Granma reciben módulos de ayuda tras huracán Melissa

En la comunidad El Mango, una de las más afectadas tras la crecida del río en el municipio Río Cauto, 11 familias fueron beneficiadas con módulos compuestos por casas de campañas, mosquiteros, colchas y un kit de cocina.

Un gesto solidario que contó con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y binestar social y familiar de la India junto al Ministerio de Salud Pública en Cuba. El principal objetivo es la protección a familias vulnerables.



Las máximas autoridades del municipio participaron en la entrega de los bienes. Allí explicaron que en próximas jornadas continuará la distribución de otros recursos con prioridad en los grupos más vulnerables.

La pérdida de bienes materiales fue una de las principales afectaciones que dejaron en Granma los embates del huracán Melissa. En el tenso escenario económico que vive Cuba, recibir ayudas de dentro y fuera de fronteras, es la muestra más fehaciente de la solidaridad y el compromiso de la Revolución con su pueblo.

