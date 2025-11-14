Regresa Presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez a zonas afectadas por el paso del huracán Melissa en Provincia Granma

Por tercera ocasión y como parte del seguimiento a las afectaciones causadas por el huracán Melissa en el oriente cubano el presidente del Consejo de Defensa Nacional , Miguel Díaz-Canel Bermúdez realiza un recorrido por zonas más dañadas de los municipios Río Cauto y Yara en la provincia de Granma.

En un primer momento llegó hasta el hospital móvil instalado recientemente en el municipio de Río cauto. Le acompañan Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la república de Cuba; Vladimir Regueiro Ale, Ministro de Finanzas y Precios, Yanetsy Terry Gutiérrez, Vicepresidenta del Consejo de Defensa en Granma, así como autoridades municipales.

Allí, el doctor Reinol Delfín García Moreiro, Viceministro de Salud Pública en el país, explicó al presidente cubano que el centro móvil se encuentra Integrado por cubos compactos y resistentes a la intemperie con un despliegue rápido y capacidades sanitarias esenciales ante desastres naturales.

El máximo dirigente conoció además que el centro de campaña tiene un equipamiento médico avanzado y un sistema autónomo de energía que permite ofrecer atención de emergencia, realizar operaciones menores y tratar quemaduras e infecciones.

Dicha instalación representa la solidaridad entre Cuba y la India en medio de tan difíciles circunstancias; gesto que refuerza la atención de salud en uno de los municipios más afectados por el evento meteorológico y donde también se combaten arvobirosis actualmente.

Lianet Pérez Sanchez