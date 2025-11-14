Prosigue Esteban Lazo agenda de visita oficial a Angola

Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, prosigue hoy la agenda de su visita oficial a Angola, en el ámbito del aniversario 50 de la independencia nacional y del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Según informa en X el Parlamento cubano, este viernes, en su quinta jornada en la nación africana, la delegación de la mayor de las Antillas rindió homenaje a los expresidentes de Angola António Agostinho Neto y a José Eduardo dos Santos, así como al Comandante internacionalista cubano, Raúl Díaz Argüelles.

Como parte de su programa de trabajo, el alto funcionario cubano también intercambió con Mara Regina da Silva Batista Domingos Quiosa, vicepresidenta del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA).

Reseña el legislativo cubano que en el encuentro ambas partes coincidieron en fortalecer los nexos interpartidistas, interparlamentarios e intergubernamentales.

Esteban Lazo visitó además el Museo Nacional de Historia Militar, donde recorrió áreas de la exposición Caminos de Fuego, Horizontes de Paz, sobre la historia de la lucha por la independencia nacional de Angola y la colaboración internacionalista cubana en esa epopeya.

La delegación cubana está integrada, además, por los Héroes de la República de Cuba General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el General de División Ramón Pardo Guerra; así como por Luis Alberto Amorós, director de África Subsahariana del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Alberto Núñez Betancourt, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular; entre otros funcionarios.

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular llegó a Angola el pasado domingo, y desde entonces desarrolla una intensa agenda de trabajo, que ha incluído encuentros con João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente de la República; con los colaboradores de Cuba en esa nación y con integrantes de organizaciones de solidaridad con nuestro país y cubanos residentes allí.

Este jueves Esteban Lazo participó en el acto central con motivo del aniversario 50 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Angola.

Durante la ceremonia, el presidente del Consejo de Estado destacó como una página gloriosa de la historia común, cuando combatientes cubanos llegaron a Angola y profundizaron la unión con su pueblo, frente a las fuerzas invasoras apoyadas por el imperialismo.

