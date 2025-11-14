Reconocen en Uruguay humanismo de cooperación médica cubana

La Operación Milagro en Uruguay es una misión profundamente humana, opina hoy la publicación Caras y Caretas en extenso reportaje sobre el trabajo de la brigada oftalmológica cubana destacada aquí.

Resulta la expresión de una colaboración entre la isla caribeña y Uruguay que cumple 18 años con “balance que impresiona”, consigna la publicación.

Cita al respecto a la doctora Evelyn Almira, jefa de la brigada caribeña que presta servicios a nivel nacional desde el Hospital de Ojos “José Martí”, ubicado en las afueras de esta capital.

Desde noviembre de 2007 a la fecha los expertos cubanos han realizado más de 119 mil cirugías oftalmológicas, más de 900 mil consultas y una cifra superior a 219 mil personas pesquisadas.

“Cada mes, el equipo realiza entre 400 y 500 operaciones. Solo en setiembre hubo 546 y en octubre 520. Son cifras que representan vidas transformadas, personas que vuelven a trabajar, a leer, a coser, a mirar el rostro de sus nietos”, dijo Almira.

En Uruguay, donde el envejecimiento poblacional avanza y muchas personas carecen de cobertura privada, el acceso gratuito a cirugías de cataratas —que pueden costar hasta mil 500 dólares— es una diferencia notoria, subraya el reportaje.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959