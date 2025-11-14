Reconocen en Uruguay humanismo de cooperación médica cubana

Resulta la expresión de una colaboración entre la isla caribeña y Uruguay que cumple 18 años con “balance que impresiona”, consigna la publicación.
Cita al respecto a la doctora Evelyn Almira, jefa de la brigada caribeña que presta servicios a nivel nacional desde el Hospital de Ojos “José Martí”, ubicado en las afueras de esta capital.
Desde noviembre de 2007 a la fecha los expertos cubanos han realizado más de 119 mil cirugías oftalmológicas, más de 900 mil consultas y una cifra superior a 219 mil personas pesquisadas.
“Cada mes, el equipo realiza entre 400 y 500 operaciones. Solo en setiembre hubo 546 y en octubre 520. Son cifras que representan vidas transformadas, personas que vuelven a trabajar, a leer, a coser, a mirar el rostro de sus nietos”, dijo Almira.
En Uruguay, donde el envejecimiento poblacional avanza y muchas personas carecen de cobertura privada, el acceso gratuito a cirugías de cataratas —que pueden costar hasta mil 500 dólares— es una diferencia notoria, subraya el reportaje.