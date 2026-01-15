Arriban a Cuba restos de 32 combatientes caídos en Venezuela

Los restos de los 32 combatientes cubanos caídos en cumplimiento del deber durante el ataque de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero arribaron hoy a La Habana.

El pueblo de Cuba les rendirá homenaje en actos solemnes que comenzarán este jueves en la capital y se extenderán mañana a todas las provincias y municipios del país.

La ceremonia militar de recibimiento en la terminal aérea fue presidida por el Líder de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro, junto al primer secretario del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y otros dirigentes.

Las exequias iniciaron en la losa del Aeropuerto Internacional José Martí, donde familiares, autoridades y ciudadanos acompañarán a los héroes en su último trayecto por la avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

A partir de las 10:00 horas (hora local) de este jueves, la población podrá acudir a dicha institución para rendirles tributo hasta el cierre de la jornada.

La víspera, la nación caribeña anunció que los combatientes recibirán ascenso póstumo en grado militar, como homenaje digno y merecido a su heroísmo.

Como parte del tributo del pueblo cubano, los capitalinos se concentrarán el viernes 16 en la Tribuna Antimperialista para expresar su homenaje en una Marcha del Pueblo Combatiente.

Ese mismo día, a las 09:00, se realizarán ceremonias simultáneas en todas las cabeceras provinciales, mientras que a las 16:00 horas los héroes serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades.

Cada municipio del país efectuará actos de homenaje póstumo.

Las autoridades cubanas reiteraron que los combatientes fueron víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado.

“Con su heroísmo, supieron elevar el sentimiento solidario de millones de cubanos y reafirmar el compromiso revolucionario con la hermandad entre los pueblos”, subrayaron.

