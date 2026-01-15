15 de enero: Un día histórico para la ciencia cubana

El Día de la Ciencia Cubana, que se celebra cada 15 de enero, tiene su origen en el histórico discurso pronunciado por Fidel Castro el 15 de enero de 1960, cuando afirmó que el futuro de la patria debía ser un futuro de hombres de ciencia y pensamiento, idea que marcó el rumbo de la política científica nacional y la democratización del acceso a la educación y la investigación.

Oficialmente instituida en 1990, la efeméride reconoce el papel decisivo de la comunidad científica en el proyecto social cubano y se ha convertido en una jornada para mostrar resultados, rendir homenaje a investigadores e innovadores, y promover la cultura científica en la población.



A lo largo de las décadas, el país ha visto crecer su potencial científico con la creación de centros de investigación y el impulso a sectores como la biotecnología, la medicina, la producción de vacunas, la agroindustria y las tecnologías vinculadas al desarrollo sostenible, aun en medio de limitaciones económicas y retos como el cambio climático y la soberanía alimentaria.

Más que recordar una fecha, el Día de la Ciencia Cubana resume la decisión de poner el conocimiento al servicio del pueblo y de fortalecer el vínculo entre ciencia, producción y comunidad, una historia que también se expresa en las experiencias concretas de científicos, técnicos e innovadores en cada territorio del país.



EN GRANMA

Granma celebrará el Día de la Ciencia Cubana con amplio reconocimiento a la innovación y la investigación.



La Delegación provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Granma impulsa un extenso programa de actividades por la efeméride del 15 de enero.



Yaknnis Rodríguez Rosabal, subdelegada de Ciencia, Tecnología e Innovación, informó que el acto provincial tendrá lugar el 14 de enero en la Escuela del Partido Desembarco del Granma, mientras el nacional se realizará el día 15 en Holguín.



Se reconocerán instituciones clave como la Empresa Agroindustrial de Granos Fernando Echenique, la Universidad de Granma, la Estación Experimental Agroforestal de Guisa, el Centro de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov y la Asociación de Pedagogos, junto a jóvenes talentos, nuevas doctoras y doctores en Ciencias, e investigadores ascendidos en 2025. Destacan investigaciones premiadas como el polvo de hojas de anacardium occidentale para el crecimiento porcino; contribuciones metodológicas en innovación agraria para la producción y comercialización territorial; y la guía técnico-jurídica para integrar productos climáticos en adaptación ecosistémica en Manzanillo (Proyecto Mi Costa).



En innovación tecnológica y desarrollo local sobresalen el proyecto Díal Café en San Pablo de Yao; la producción de garbanzo en zonas edafoclimáticas de Bayamo y Cauto Cristo; la Tecnología GERMEVIT para animales y cultivos; bioproductos FitoMas-E en arroz para reducir nitrógeno contaminante; y la Metodología de la fuerza rápida en parapesas de la preselección nacional.



Las Ciencias Sociales y Humanísticas premiarán a la Asociación de Pedagogos, y como personalidad destacada al Doctor José Alfredo Villarreal Valera; de forma especial, los Estudios taxonómicos y de conservación de magnolias cubanas, galardonados por la Academia de Ciencias en 2024.

