Intensifica transición energética ante la agresión económica de EE. UU.

Impulsar la transición energética hacia un mayor uso de fuentes renovables y el empleo más racional de la electricidad y los combustibles, destaca entre los propósitos de la provincia de Granma para paliar el agravado déficit de hidrocarburos, inducido por el Gobierno de los Estados Unidos. Según explicó Michel Tejeda Acuña, coordinador de programas y objetivos del Gobierno en el territorio, se trata de aprovechar las potencialidades de cada actor de la economía, tanto estatal como no estatal, para realizar sus procesos vitales, atendiendo a experiencias alentadoras, como las de las empresas Cárnica, de Granos Fernando Echenique y Transtur.

El dirigente orientó acelerar la venta e instalación de los sistemas solares fotovoltaicos asignados a Héroes del Trabajo y a profesionales de la Salud y la Educación, programa que cuenta con crédito bancario y el transporte para el traslado de los recursos y los especialistas encargados del montaje.

Tejeda Acuña recalcó que es preciso retomar con celeridad la producción de biogás y la recuperación de molinos de viento, en los cual no se logró los resultados previstos para el año 2025, e ilustró con que en Granma existen 205 biodigestores, y solo funcionan siete, y 643 aerogeneradores, de los cuales solo el 63 por ciento se encuentra en explotación.

Como parte del enfrentamiento al grave déficit de combustible, se decidió aplicar el corte del servicio eléctrico a las entidades, estatales y no estatales, que incumplan los planes de consumo de electricidad o inicien el mes sin un plan aprobado.

Asimismo, informó entre las disposiciones de mayor impacto la desconexión progresiva de los actores económicos no imprescindibles de los circuitos no apagables, porque su objetivo es proteger actividades vitales, como hospitales y campos de pozo, previa evaluación de cada caso en el Consejo Energético Provincial.

Entre los resultados positivos del territorio para la actual circunstancia, resaltó la conversión de las panaderías eléctricas o de diésel a la cocción con leña y carbón, resultado de un trabajo iniciado el pasado año.

Dijo Tejeda Acuña que Granma tiene activados 96 hornos y proyecta instalar otros seis en el 2026, con el propósito de que todos funcionen de manera estable con estas fuentes alternativas y contribuyan al ahorro de combustible en la producción de pan para la población.

El coordinador de programas y objetivos subrayó que el éxito tiene entre sus bases principales la capacidad de cada organismo para buscar soluciones propias ante las limitaciones impuestas por la política hostil del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

La Demajagua