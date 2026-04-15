Girón: la alternativa entre el pasado y el futuro

A 65 años de aquel abril de fuego y coraje, el Centro Fidel Castro Ruz acogerá los días 14 y 15 de abril el taller «Girón, a 65 años de la gran victoria contra el imperialismo». El evento, que es parte de las actividades por el Centenario del Comandante en Jefe, busca analizar el significado de la hazaña que el 19 de abril de 1961 demostró al mundo la voluntad del pueblo cubano de defender con armas la Revolución.

De acuerdo con la información publicada por el Centro Fidel Castro Ruz en su página web, la conferencia inaugural Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la invasión mercenaria de Playa Girón. La Base Naval en Guantánamo, estará a cargo del doctor en Ciencias René González Barrios, director del Centro.

El programa incluye la presentación del libro Playa Girón. A 65 años de aquel abril socialista, compilación de Elier Ramírez Cañedo, vice jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, bajo el sello Ocean Sur, y la apertura de la exposición Fidel, días de Girón, en la sala Cinco Palmas.

Entre las ponencias que se presentarán destacan: Antecedentes de la Operación Pluto; La brigada mercenaria y el plan invasor; La lucha contra bandidos en abril de 1961, entre otras.

Desde su fundación en 2021, el Centro Fidel Castro Ruz ha promovido el estudio de Girón como eje de la resistencia antimperialista. Además, en cada edición del taller, historiadores, periodistas e investigadores han profundizado en las lecciones de aquella gesta.

Los días heroicos de Girón también inspiraron que el 16 de abril de 1961 se tomara como fecha fundacional de nuestro actual Partido Comunista de Cuba.

Como definió Fidel en 1976, Girón fue «la alternativa entre el pasado y el futuro, la reacción o el progreso, la tradición o la lealtad a los principios, el capitalismo o el socialismo, el dominio imperialista o la liberación». Esa verdad renueva su vigencia en cada aniversario.

Las conferencias podrán seguirse en vivo por el canal de Youtube del Centro Fidel Castro Ruz.

La Demajagua