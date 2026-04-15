Manzanillo.- Del Primero al 30 de abril se realiza en esta ciudad, segundo territorio más importante de la provincia Granma, la jornada Un abril por la pediatría, iniciativa que se desarrolla en toda Cuba bajo el lema Por la salud de nuestro futuro.

La jornada está dedicada a exaltar, fortalecer y visibilizar el papel esencial de la atención pediátrica en la protección integral de la infancia, con especial reconocimiento a la labor del personal de enfermería, así lo declara la doctora Yojanis Roque Izaguirre, asesora Municipal del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) en Manzanillo.

Con varias iniciativas la ciudad del Golfo del Guacanayabo se suma al plan de acciones que se desarrollan a lo largo del territorio nacional que buscan actualizar al personal de salud en las patologías más prevalentes, vincular a los estudiantes de medicina con la práctica clínica y comunitaria, educar a la población a través de medios de comunicación masivos, y rendir homenaje a la trayectoria de pediatras insignes.

Aquí “se realizan múltiples actividades científicas, asistenciales, docentes y comunitarias, dirigidas a perfeccionar la calidad de los servicios, promover estilos de vida saludables, reforzar las acciones de prevención y elevar la preparación profesional del personal sanitario, en particular del personal de enfermería, cuya labor resulta indispensable en cada nivel de atención”, resaltó Roque Izaguirre.

Un abril por la pediatría en Manzanillo cerrará con una gala de clausura donde se entregarán los premios a Pediatras por toda la vida y a los mejores estudiantes del mes.

Radio Bayamo