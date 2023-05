Archivo Histórico provincial: fuente de información sobre ciudadanos españoles que radicaron en Bayamo

Entras las disímiles prestaciones del Archivo Histórico “José Carbonell Alard”, de Granma, radicado en Bayamo, está la búsqueda de información sobre los ciudadanos españoles que radicaron en esta ciudad.

“Aunque no tenemos registro de entrada porque Bayamo no cuenta con puerto, y por tanto no tenemos lista de pasajeros, sí contamos con expedientes en el Fondo Juzgado de Primera instancia, donde están los pensionados del Ejercito Libertador y todo el expediente legal de estas personas que eran ciudadanos españoles y radicaron en Cuba”, explicó Isis Yanet Ledea Bretones, especialista en Servicios Archivísticos.

Anunció que están conformando una base de datos que les permitirá agilizar la búsqueda de la información.

A este servicio se suman además los de información a las personas naturales y jurídicas en la sala de servicios informativos, donde contamos con catálogos, índices, bases de datos procesadas que se ponen a disposición de los usuarios, además de otros documentos, que si bien no están procesados por las normas internacionales, se ponen en las manos del público por su importancia en la conformación de la historia, económica, política y social de la provincia de Granma.

Petición formal para el acceso a los fondos documentales

“Brindamos servicios también de búsqueda de información en los protocolos notariales, servicios de certificación parcial y literal de escritura notarial y certificación de información de otros fondos, como registro civil y registro de la propiedad, donde aparecen algunos procesos legales que algunos ciudadanos hicieron ante los notarios y que necesitan certificarlos como matrimonios, declaratorias de herederos, testificaciones de actos de última voluntad, imprescindibles al legalizar documentos”, acotó Ledea Bretones.

También brindan servicios de digitalización de documentos e imágenes a partir del fondo existente en la Fototeca.

Aclaró en cuanto al pago de estos servicios que se brindan, los estudiantes en desarrollo de tesis de maestrías, doctorales y otras investigaciones de conjunto con los Historiadores tienen privilegios al pagar estos servicios que contribuyen al Plan de ingresos de la institución.

“El Archivo Histórico provincial se propuso para el 2023 un plan de ingresos de 16 mil pesos, cumplidos ya desde el mes de mayo, o sea, que aunque los archivos somos instituciones presupuestadas, aportamos al presupuesto del Estado”, añadió Ledea Bretones.