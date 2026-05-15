Canoístas Cirilo-López hoy en el C-1 a 200 m en Copa del Mundo

Las canoístas cubanas Yarisleidis Cirilo y Yinnolis Franchesca López estarán hoy en las eliminatorias de la monoplaza (C-1) a 200 metros de la Copa del Mundo de Brandemburgo, Alemania, certamen que reparte puntos hasta el domingo para el ranking del orbe.

Luego de avanzar directo este jueves a la final A del sábado de la biplaza (C-2) a esa misma distancia, Cirilo y López competirán este viernes en los heats eliminatorios 4 y 3, en ese orden, en busca de la semifinal del sábado, cuando tratarán de pasar a la discusión de medallas en la jornada del domingo.

Recordar que ambas conquistaron recientemente, en la Copa del Mundo de Szeged, Hungría, la presea de oro en el C-2 a 200 metros y Cirilo la de plata en el C-1 a 200, por lo que están entre las favoritas para repetir podio ahora en las dos modalidades.

López también tuvo accionar en Szeged en el C-1, y concluyó con el primer lugar, pero en la final C.

Según el sitio de la Federación Internacional www.canoeicf.com, Cirilo y López pasaron directo a la discusión de medallas en el C-2 en calidad de líderes, con tiempo de 44.71 segundos en el primer heat eliminatorio, al igual que sus escoltas, la dupla de Estados Unidos (45.04) y la de Moldavia (45.23), en ese orden.

Las caribeñas lograron el mejor crono de las dos pruebas de preliminares, ya que en la otra los tres primeros lugares fueron los dúos de China (45.28), Alemania (45.64) y el que compitió bajo la bandera de la Federación Internacional (46.02), respectivamente.

Este jueves, el binomio cubano también tuvo accionar en el C-2 a 500 m, pero quedó en la semifinal, al concluir noveno en esa fase (02:22.67 minutos), a la que avanzó con un sexto puesto (02:13.25) en las eliminatorias.

En la cita mundialista húngara se ubicaron en el peldaño nueve de la final B que reparte los lugares del 10 al 18.

Los organizadores informaron que en Brandemburgo compiten más de 840 piraguistas -canoa y kayac- de 88 países, entre ellos varios dueños de preseas olímpicas y del orbe.

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