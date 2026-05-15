Palestina recuerda 78 años de exilio bajo sombra de la guerra en Gaza

Los palestinos conmemoran hoy el 78 aniversario de la Nakba, la expulsión de cientos de miles de personas en 1948, en medio de la guerra en Gaza y de nuevas denuncias sobre desplazamientos de la población palestina.

La Nakba, “catástrofe” en árabe, hace referencia a los acontecimientos del 15 de mayo de 1948, cuando se proclamó el Estado de Israel tras un conflicto que derivó en el éxodo masivo de palestinos de ciudades, pueblos y aldeas de la Palestina histórica.

Como cada año, las conmemoraciones incluyeron marchas, concentraciones y actividades culturales en Cisjordania, la Franja de Gaza, campamentos de refugiados y comunidades palestinas en el extranjero, con reivindicaciones centradas en el derecho al retorno de los refugiados palestinos.

Los actos de este año se celebraron bajo el lema “No nos iremos… Nuestras raíces son más profundas que vuestra destrucción” y estuvieron marcados por el contexto de la ofensiva israelí en Gaza y el aumento de las operaciones militares en Cisjordania.

En Ramala, en el centro de Cisjordania ocupada, cientos de personas participaron en una marcha y una concentración en las que se exhibieron banderas palestinas, estandartes negros y llaves simbólicas que representan el derecho al retorno de los refugiados.

También se registraron movilizaciones en campamentos de refugiados palestinos en varios países árabes y otras regiones del mundo. Los participantes portaron pancartas con los nombres de localidades palestinas despobladas en 1948 y expresaron su rechazo a cualquier nuevo desplazamiento forzoso.

Según datos de la Oficina Central Palestina de Estadísticas (PCBS), durante la guerra de 1948 fueron ocupadas 774 localidades palestinas y 531 de ellas quedaron completamente destruidas. El organismo también cifra en más de 15 mil los palestinos muertos en más de 70 masacres registradas durante ese periodo.

La institución señaló además que la población palestina mundial alcanzará aproximadamente los 15,49 millones de personas a finales de 2025, de las cuales más de la mitad residen fuera de la Palestina histórica, incluidos unos 6,82 millones en países árabes.

De acuerdo con las estimaciones oficiales palestinas, la población de los territorios palestinos asciende actualmente a unos 5,56 millones de habitantes: 3,43 millones en Cisjordania y 2,13 millones en la Franja de Gaza.

La PCBS advirtió de una disminución de alrededor de 254 mil personas en la población gazatí desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, atribuida a las muertes, el desplazamiento forzoso y el deterioro de las condiciones de vida. El organismo describió esta situación como una “grave hemorragia demográfica”.

La conmemoración de este año se produce mientras continúan los bombardeos y las órdenes de evacuación en Gaza, donde numerosos palestinos han perdido sus viviendas y barrios enteros han quedado destruidos.

Para muchos palestinos, el desplazamiento ya no es solo un episodio histórico transmitido entre generaciones, sino una experiencia actual marcada por la guerra, la destrucción y la incertidumbre sobre la posibilidad de regresar a sus hogares.

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